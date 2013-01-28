Роскосмос заселит Луну к 2030 году

В ближайшие десятилетия Россия планирует соорудить на Луне обитаемые научные базы. При строительстве станций будут использоваться ресурсы спутника Земли — и вода, и стройматериалы.

Для поддержки обитаемых баз будут сооружены несколько солнечных электростанций.

"Наверное, это не дороже сейчас будет, чем в свое время был проект "Аполлон". С другой стороны, весь проект "Аполлон" был трижды окуплен за счет того, что технологические разработки, которые делались для него и в процессе его подготовки, потом пошли в промышленность, в обиход. Высокотехнологические разработки, которые неизбежно нужно будет проводить при подготовке проекта и осуществлении проекта лунной базы, если они потом пойдут широко в промышленность, в наш обиход, они окупят все эти расходы", — уверен заведующий отделом исследований Луны и планет института им. Штернберга Владислав Шевченко, пишет «Коммерсантъ».



Ранее стало известно, что к 2020г. Россия планирует разработать космические системы для полета человека на Луну. Об этом было сказано в основных положениях государственной программы "Космическая деятельность РФ в 2013-2020 гг.". В ближайшие семь лет планируется "реализовать проекты, которые позволят преодолеть сложившееся отставание от ведущих космических держав" в области фундаментальных космических исследований.



Напомним, что осенью 2012г. вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий вопросы оборонно-промышленного комплекса заявил, что строительство базы на Луне может стать главной целью России в космосе на ближайшие десятилетия. При этом он добавил, что помешать такому развитию событий может нехватка профильных кадров.

Ранее «АН» писали: добровольцев ждут поселения Марса. Некоммерческая организация Mars One, которая базируется в Нидерландах, уже к 2023 году планирует доставить первого астронавта на Красную планету.



