Организм человека сможет научиться самостоятельной регенерации, уверены учёные из Новосибирска, разработавшие препарат, стимулирующий мозг вырабатывать стволовые клетки, необходимые для регенерации больных органов.

Об открытии учёных сообщают российские СМИ.

"Препарат относится к регенеративным и не имеет аналогов в мире. Мы в этом году начинаем клинические испытания, доклинические испытания мы закончили", - рассказал председатель совета директоров и совладелец компании, разработавшей препарат, Андрей Артамонов.

За основу научной работы был взят принцип работы мозга детей, препарат готов, теперь последуют клинические испытания, которые будут длится полтора года.

"У детей мозг активно вырабатывает стволовые клетки, потому что ребенок растет. И мозг взрослого человека способен их вырабатывать, только он не хочет этого делать — ему это не нужно. Наш препарат стимулирует выработку собственных стволовых клеток", - уточнил Артамонов.