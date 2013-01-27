Земля медленно, но верно приближается к Солнцу
27 января 2013, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]
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27 января 2013, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]
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