Земля медленно, но верно приближается к Солнцу, это явление ранее было названо эффектом Пойнтинга — Робертсона, согласно которому все небесные тела, двигаясь по спирали, "падают" на Солнце.

Расстояние от Солнца до Земли огромно, и время, которое потребуется на полное сближение планеты и звезды, пока не названо.

Однако, как пишут Интернет-СМИ, вовсе избежать поглощения Солнцем Земли вряд ли удастся.