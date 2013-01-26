На Солнце обнаружены магнитные сплетения сверхраскаленного вещества, в солнечной короне обнаружены так называемые "косы", именно благодаря которым ее температура увеличивается до миллиона градусов.

Статья учёных, сделавших открытие, опубликована в журнале Nature.

Ранее причина столь высокой температуры самого верхнего слоя солнечной атмосферы – короны – оставалась загадкой для астрофизиков. Теперь эксперты считают, что энергия, необходимая для разогрева солнечной короны, накапливается и высвобождается в переплетенных между собой магнитных трубках, которые сплетаются, соединяются и распадаются.