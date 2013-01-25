Искусствоведы раскрыли секрет картины кисти Рембрандта, специалисты из ФРГ помощью рентгена рассмотрели под слоями краски на картине Рембрандта "Портрет пожилого человека в военном костюме" изображение человека.

Эксперты из Германского синхронного центра DESY подвергли исследованию портрет, который хранится в музее Пола Гетти в Лос-Анджелесе. По мнению искусствоведов, на скрытом от посторонних глаз под слоями краски портрете изображен отец художника.

Скрытое изображение восстановлено, при этом шедевр не повреждён.