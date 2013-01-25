Причиной конца света могут стать бактерии, выработавшие иммунитет к антибиотикам

Не секрет, что болезни, связанные с воспалительными процессами, люди предпочитают быстро и эффективно лечить антибиотиками,причиной конца света могут стать бактерии, выработавшие иммунитет к лекарствам,считают эксперты.

Глобальное потепление и астероидная опасность не несут такой близкой и реальной угрозы человечеству, как бактерии, приобредшие устойчивость к антибиотикам. Данная проблема обсуждалась парламентом Великобрании.

Открытие антибиотиков считается одним из основных достижений медицины, они помогают вылечить болезни и не допустить послеоперационного осложнения, но бактерии быстро развиваются и приспосабливаются к ним.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что эпохе антибиотиков может наступить конец.