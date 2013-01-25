Названа самая экстремальная зона жизни на Земле, учёные считают, что это - грозовые облака, в которых насчитывается свыше 1,8 тысяч видов бактерий (в том числе болезнетворных), пишут Интернет-СМИ.

Кроме того, именно в грозовых облаках учёные обнаружили соединения, которых нет на земле, в итоге специалисты заговорили о собственной экосистеме грозовых облаков.

С учётом физических процессов, происходящих в грозовых облаках, можно говорить о них, как о самой экстремальной зоне жизни на Земле.