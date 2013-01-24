Ученые получили уникальные фотографии Солнца

Команда астрофизиков под руководством Джонатана Сёртэна из американского Космического центра Маршалла пытаются разгадать тайны нашей планетной системы, а точнее - Солнца. С помощью уникального телескопа Hi-C они получили уникальные фотографии небесного светила.

Учёные уже давно бьются над вопросом, почему температура верхнего слоя солнечной атмосферы, известного как корона, достигает 4 миллионов градусов по Цельсию, в то время как поверхность звезды разогрета только до 6000 градусов.

По мнению специалистов, причина этого может таиться во взаимодействии между силовыми линиями магнитного поля Солнца, когда потоки горячего газа с огромной скоростью устремляются к короне, а возникающая сила трения разогревает их до невероятных температур. Однако за много лет наблюдений никто в мире так и не нашёл подтверждений этой теории.

И вот, с помощью уникального телескопа Hi-C исследователи получили возможность взглянуть на изображения солнечной короны в невероятном разрешении, которое в пять раз превосходит все ранее существующие.

Телескоп Hi-C весом 210 килограммов и длиной около двух метров с помощью ракеты был выведен в космическое пространство. Полёт длился всего 10 минут, но этого было достаточно, чтобы сделать 165 снимков небольшой активной области Солнца с детализацией в 150 километров. Новый телескоп смог заглянуть в глубокие слои солнечной короны, доступные лишь в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне.

Джонатан Сёртэн рассказал, что "новые результаты исследования активности солнечной короны выглядят очень многообещающими. Но самым важным в этой работе является то, что мы можем получать изображения Солнца в таком высоком разрешении. Это наверняка поможет сделать несколько крупных открытий в области жизни и развития звёзд".

Журнал Nature сообщает, что на полученных изображениях учёные увидели два участка, где в результате взаимодействия линий энергетического поля в большом количестве образуется железо, у которого из 26 электронов остаётся лишь 15.

Свечение огромных масс этого элемента заметно сквозь специальные фильтры. Множественные изгибы линий магнитного поля указывают на то, что в этих местах может освобождаться достаточно энергии для нагревания окружающей атмосферы до нескольких миллионов градусов, пишет журнал.