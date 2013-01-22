Деревья влияют на здоровье людей, смертность и демографическую ситуацию

Исследование Лесной службы США показывает, что деревья тесно связаны со здоровьем человека, а вырубка близлежащего леса или парка может даже стать причиной преждевременной смерти.

Представленные данные, свидетельствующие о прямой связи деревьев и качеством и продолжительностью жизни людей, спорные, но тем не менее…

Ученые проанализировали данные за почти 18 лет из 1296 округов в 15 штатах и обнаружили, что американцы, живущие в районах, где деревья заражены изумрудным жуком, умирают чаще. Этот вредитель уничтожил, ни много ни мало, 100 миллионов деревьев в центральной и западной части США.



Оказалось, что в регионах, где жуки уничтожали деревья, люди умирали от сердечно-сосудистых заболеваний в 15 тыс. раз чаще. Кроме того, в таких регионах люди умирают почти в 6 тыс. раз чаще от инфекций поражающих нижние дыхательные пути. В регионах где, сохранялись деревья, такой тенденции не наблюдается. Стоит отметить, что данные исследований не изменились даже тогда, когда научная группа приняла в расчёт все экономические и социальные различия регионов.



Так экологическое бедствие хоть в чем-то оказалось полезным, позволив ученым понять, как серьезные изменения в окружающей среде действуют на наше самочувствие.



