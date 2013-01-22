Нужна женщина для рождения неандертальца. Просьба обращаться в Гарвард

Генетики из Гарварда ищут суррогатную мать для неандертальца, чей вид вымер 33 000 лет назад. Ученые на полном "серьезе" задумались о том, чтобы "оживить" наших далеких предков.

Ученый Высшей школы медицины при Гарвардском университете Джордж Черч ищет отважную женщину, согласную выносить в своем чреве маленького неандертальца. Черч заявил, что расшифровал генетический код древнего человека, проведя много лет за анализом сохранившихся до наших дней костей пещерных людей.



Генетик говорит, что эксперимент будет сопряжен с некоторыми трудностями, но вероятность его успешного проведения весьма высока. Ученый планирует ввести искусственно воссозданную ДНК неандертальца в стволовые клетки человека. Затем образовавшегося эмбриона можно будет имплантировать в матку суррогатной матери.

Добавим, что профессор является одним из авторов проекта расшифровки генома человека и пользуется авторитетом в этой области.



