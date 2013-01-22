США стремятся в космос: представлен проект по добыче ресурсов на астероидах

США, широко известные своей политикой покупки энергоносителей извне и практически заморозившие добычу собственных ресурсов, устремили взгляд в космос и озадачились добычей ресурсов на астероидах.

Одна из компаний уже заявила, что 2015-му году создаст флот геологоразведочных космических аппаратов, которые в следующем десятилетии смогут отправиться к астероидам с целью поиска и добычи в космосе полезных ископаемых.

Название компании - "Deep Space Industries, Inc.", весной 2012г. о подобных намерениях заявляли в "Planetary Resources".