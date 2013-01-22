Оказывается, что вес водителя напрямую связан с риском ДТП, учёные из США сообщили, что автомобилисты, чей индекс массы тела превышает 41, гибнут в дорожных авариях почти вдвое чаще.

"Хорошая мотивация для похудения", – заявил СМИ один из исследователей доктор Томас Райс.

В ходе масштабного исследования специалисты собрали данные об авариях в период с 1996 по 2008 годы, куда попали 3 тысячи 403 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 тысяч 806 водителей.