Транспортный грузовик «Прогресс М-18М» прошел испытания на герметичность, в феврале ТК должен будет стартовать к Международной космической станции, на Байконуре готовятся к первому космическому запуску 2013г.

В монтажно-испытательном корпусе площадки 254 космодрома проводится перевозка «грузовика» из вакуум-камеры в стенд. После подключения ТГК «Прогресс М-18М» к наземной проверочной аппаратуре испытания будут продолжены.

Запуск ракеты космического назначения «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-18М» запланирован на февраль 2013 года. Корабль должен будет доставить на МКС более двух с половиной тонн грузов, уточняет пресс-служба Роскосмоса.