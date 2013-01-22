Космодром Байконур готовится к первому запуску 2013 года

Космодром Байконур готовится к предстоящему первому запуску 2013 года, в феврале состоится запуск РКН «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и шестью космическими аппаратами (КА) низкоорбитальной связи «Глобалстар-2».

На стартовом комплексе площадки 31 Байконура расчеты филиала ФГУП ЦЭНКИ – Космического центра «Южный» начали работы по подготовке оборудования и аппаратуры стартового комплекса к предстоящему запуску.

Заправка компонентами топлива разгонного блока «Фрегат» завершена.