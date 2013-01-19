Женитьба влияет на долголетие. О том, что люди, состоящие в браке, живут дольше, ученые доказали давно. Американские ученые провели новое исследование и выявили, что женатые люди еще и имеют меньше шансов умереть в среднем возрасте. Это касается как женщин, так и мужчин.

Специалисты из Университета Дьюка наблюдали 4800 добровольцев, родившихся в 1940 году родившимся на территории штата Северная Каролина. При исследовании учитывалось семейное положение людей на продолжении всей их жизни, социально-экономический статус, вредные привычки, физическая активность. И самое главное - изменение семейного положения.

Ученые учитывали, был ли брак продолжительный, разводились ли люди, или их партнер умирал.

Результаты исследования такие: одинокие люди рискуют в два раза чаще умереть преждевременно, в среднем возрасте, чем женатые. Люди, которые потеряли свою вторую половинку, но не вступили в повторный брак, имели также значительно больше шансов - в 1,64 раза - умереть в среднем возрасте, чем те, кто состоял в долгосрочном браке.

Американские ученые считают, что одиночество является одной из главных причин, приводящих к преждевременной смерти. Женщина или мужчина, состоящие в браке, испытывают поддержку и могут положиться на своего партнера.