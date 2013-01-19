Мона Лиза послана на Луну с помощью лазера

Инженеры американского космического агентства испытали канал лазерной связи с лунным зондом LRO, отправив к нему цифровое изображение Джоконды. Об этом сообщается на сайте NASA.

Для связи с космическими спутниками традиционно используются радиосигналы. Спутник Луны LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) - единственный аппарат вне Земли, положение которого отслеживается при помощи лазера. Лазерный луч в данном случае используется только для трекинга аппарата, а не для передачи информации - связь с зондом осуществляется по радиоканалу.

Теперь инженерами показано, что лазерный канал с космическими аппаратами можно также использовать для передачи информации, в том числе изображений.

Аппарат LRO вышел на лунную орбиту в 2009 году. Он предназначен для составления подробной карты поверхности спутника Земли и поиска в его глубине льда, сообщает lenta.ru. Недавно благодаря данным, полученным LRO, удалось найти источник лунной воды - им оказался солнечный ветер.