Ум лучшего друга человека соответствует интеллекту двухлетнего ребенка

Умственные способности среднестатистической собаки, уверен американский психолог и кинолог Стэнли Корен, находятся на уровне ребенка в возрасте два - два с половиной года.

Собака знает порядка 165 слов, умеет считать до пяти и замечает ошибки в простых арифметических вычислениях.

Аналогичного мнения придерживается и группа венгерских исследователей из Академии наук Венгрии во главе с Йозефом Топалом. Например, ученым удалось выявить, что собаки и дети одинаково реагируют на такие внешние сигналы, как зрительный контакт и непосредственное обращение.

Подобно детям, собаки накапливают знания путем наблюдения за различными действиями и подражания. Имитирование же носит селективный характер, то есть повторяются лишь те действия, в которых есть необходимость.

Австрийские ученые в результате проведения различных тестов определили у собак наличие чувства справедливости. Двум питомцам во время опыта постоянно давали поощрения за выполнение команд, причем, таким образом, чтобы они видели друг друга. После очередной выполненной команды одну собаку обделили наградой, и, как результат, та отказалась впоследствии выполнять что-либо еще.

Но есть области, в которых собаки не так успешны, как, например, обезьяны, пишут СМИ. Так, ученые из немецкого Института Макса Планка клали еду в присутствии собаки в один из двух контейнеров. Затем контейнеры перемещались на другое место. В то время как обезьяны - участницы такого эксперимента, казалось, знали, в каком контейнере награда, собаки ориентировались плохо. Их таланты лежат в области социального интеллекта, заключают специалисты.