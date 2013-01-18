Ученые: Лидерство передается генетически, от родителей к детям

Такое качество человека как лидерство, может быть наследственной чертой. Лидерство может передаваться детям от родителей с генами. Группа ученых их разных стран проводила исследование, сравнивая генетические образцы около 4 тысячи человек.

Исследователи собрали информацию о работе и отношениях, установив серьезную связь между генотипом rs4950 и лидерством.

Ученые из Гарварда, Нью-Йоркского университета и университета Калифорнии оценивали близнецов и установили, что четверть наблюдаемых изменений в поведении руководителей можно объяснить генами.

Руководитель эксперимента доктор Ян-Эммануэль де Неве доложил, что в результате исследования ученые определили генотип, который связан с врожденной способностью к лидерству.

Утверждение, что быть лидером надо уметь — верно. Но исследователи доказали, что это также генетическая черта характера, сообщает Raut. По словам ученых, приобретение лидирующих позиций во многом зависит от развития навыков, но унаследованное умение руководить также может играть важную роль.

По словам ученых, для отбора и оценки руководства можно будет проводить генетические тесты.