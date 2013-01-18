Разработан отталкивающий любую жидкость инновационный материал, открытие сделали исследователи из Мичиганского университета (США) от нанопокрытия, как пишут Интернет-СМИ, отталкивается любая жидкость.

Известно, что изобретение на 95 % состоит из кислорода, материал назван "суперомнифобное" покрытие.