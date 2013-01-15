В Антарктиде извлечен первый кусок льда из озера Восток

10 января 2013 года получен первый керн из прозрачного озерного льда длиной два метра, внутри которого имеется вертикальный канал, заполненный белым пузырчатым льдом. Буровые работы продолжались многие годы.

Впервые в скрытое под четырехкилометровой толщей льда озеро Восток проникли специалисты бурового отряда 57-й Российской антарктической экспедиции, это было в начале февраля прошлого года. Предварительные данные анализа полученных тогда ледных образцов свидетельствовали об отсутствии в них признаков какой бы то ни было жизни. Однако, по оценкам ученых, это еще не означает стерильности всего озера Восток, сообщает echo.msk.ru.

Озеро Восток в Антарктиде - уникальная водная экосистема, которая была изолирована от земной атмосферы и поверхностной биосферы на протяжении 20 миллионов лет. Изучение воды озера Восток позволит получить сведения, необходимые для оценки как изменений климата в последние тысячелетия, так и возможности существования микробной жизни вне Земли и даже Солнечной системы.