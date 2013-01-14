Испытание гиперзвуковой ракеты пройдет летом в России

Министерство обороны России определилось со сроками первых полноценных испытательных пусков гиперзвуковой ракеты, которая может иметь скорость более 5 тысяч 500 километров в час.

Они пройдут в июле-августе 2013 года на полигоне Ахтубинского государственного летно-исследовательского центра в Астраханской области, пишет газета «Известия».

Проект создания гиперзвуковой ракеты засекречен, поэтому ни ее шифр, ни задачи, ни тактико-технические характеристики неизвестны. В случае, если ракета будет ядерной, то России, согласно международным правилам, придется показать ее США.