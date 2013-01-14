На Солнце образовалось пятно, размером превосходящее Землю, ученые предупреждают о возможных сильных возмущениях магнитного поля Земли, обнаруженное пятно сразу получило номер AR1654, астрофизики продолжают наблюдения.

Пятно огромных размеров движется по диску Солнца, оно, как считают ученые, обладает необычайно сильной энергией магнитного поля. Уровень энергии, образующейся в пятне, постоянно растёт, и потенциальная энергия, которая пока не распространяется из-за магнитного поля Солнца, вполне может преобратиться в кинетическую взрывную.

Ученые предполагают, что скоро из пятна "вырвутся" протуберанцы и за этим последует солнечная вспышка, которая спровоцирует сильнейшее возмущение магнитного поля Земли, сообщают ученые из Обсерватории солнечной динамики NASA (SDO).