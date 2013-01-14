На Солнце образовалось пятно, размером превосходящее Землю
14 января 2013, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]
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14 января 2013, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]
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