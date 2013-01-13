Американцы озадачились потеплением и будут искать его причины в стратосфере, масштабное научное исследование начнется уже в январе, его проведет американское аэрокосмическое агентство США - НАСА.

В итоге НАСА приняло решение запустить беспилотник на высоту 21 тысячи метров, аппарат будет изучать механизмы того, как потепление климата сказывается на Земле.

Ученые будут использовать, как пишут СМИ США, аппарат Global Hawk, способный до 30 часов работать в воздухе.

Полеты будут осуществляться с калифорнийской военно-воздушной базы Эдвардс, на которой находится также центр НАСА Dryden Flight Research Center.