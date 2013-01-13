Астрономы открыли структуру Вселенной, которой не может быть и в теории

Исследователи Британского королевского астрономического общества (RAS) и университета Центрального Ланкашира сообщают об обнаружении крупнейшего за всю историю наблюдений скопления галактик.

Этот гигантский космический кластер представляет собой группу активных галактических ядер протяжённостью в 4 миллиарда световых лет. Тогда как, по расчетам ученых, структуры размером более 1,2 миллиардов световых лет не должны существовать вовсе.

Обнаруженное скопление галактик представляет собой Большую группу квазаров (БГК), коллекцию чрезвычайно ярких галактических ядер, в центре которых находятся чёрные дыры. Данная группа настолько велика, что требует пересмотра текущей космологической теории.

"Хотя нам трудно осознать размеры этой БГК, мы точно можем сказать, что это самая крупная структура во всей Вселенной", - сказал ведущий автор исследования, Роджер Клоуэс из университета Центрального Ланкашира, передает в воскресенье портал globalscience. Он отметил, что новое скопление "идет вразрез с нашими текущими представлениями о масштабе Вселенной".

Квазары - это самые яркие объекты во Вселенной. Они имеют тенденцию собираться в большие группы, которые могут достигать 600 миллионов световых лет.

Но рекордная группа квазаров, открытая Клоуэсом и его командой, не имеет аналогов. Это собрание из 73 квазаров простирается на 1,6 миллиардов световых лет в большинство направлений, а в своей самой широкой точке достигает 4 миллиардов световых лет.

Диск Млечного пути нашей родной галактики простирается на 100 000 световых лет. А расстояние от нас до ближайшей соседней галактики, Андромеды, составляет 2,5 миллиона световых лет.