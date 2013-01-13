Продолжается извержение вулкана Плоский Толбачик. сообщили АРГУМЕНТАМ НЕДЕЛИ в пресс-центре ГУМЧС РФ по Камчатскому краю, но визуально продвижение лавовых потоков за сегодня не зарегистрировано.

Установлено, что интенсивность извержения вулкана Плоский Толбачик уже ослабевает, стихия по состоянию на 13-е января не несет угрозы населенным пунктам Камчатского края.

Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю, Институтом вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группой "Кверт" ведётся наблюдение за извергающимся вулканом.