Ученые создали конфеты для похудения

Украинские учёные создали уникальные конфеты для похудения, три вида: «Энергия спорта», «Импульс» и «Драйв».

Изначально специалисты Луганского национального университета разрабатывали продукт для питания спортсменов.

В состав конфеты входят орехи, курага, шоколад и секретная добавка. Что представляет собой добавка — специалисты держат в тайне. Продукт для сжигания жира прошел испытание.

Члены олимпийской сборной по гандболу, употреблявшие конфеты, отметили улучшение своих спортивных показателей.