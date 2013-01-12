В США ученые предупредили сограждан об изменении климата на территории страны
12 января 2013, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]
//Наука
12 января 2013, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]
//Политика
//В мире
//Общество
На Бульварном кольце началась несанкционированная акция в поддержку несистемных кандидатов в Мосгордуму
//Общество
Названы регионы РФ, в которых больше всего пациентов с психическими расстройствами
Волочкова демонстрирует идеальный пресс и рельефные ноги на пляже в Греции
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
Байкеры из Германии поделились впечатлениями от поездки в Россию
//Общество
"Среди них могут быть ваши сыновья", митингующих призывают бережнее относиться к росгвардейцам
//В мире
//В мире
Может ли фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» заменить «Новую волну»?
//В мире
Американское агентство проведет тренинг для впервые избранных депутатов Рады
//Общество
Несмотря на потраченные миллионы памятник легендарным героям войны находится в безобразном состоянии
Евгений Петросян удивил поклонников фотографией с косметической маской на лице
//Интервью
Юрий Сторчак: «...неоперившихся украинских парламентариев могут скупить олигархи»
//ВПК
//Общество
Адвокат: Наверняка, у Мамаева и Кокорина есть заступник во властных структурах
//В мире
Часть крыши строящегося ангара обрушилась в московском аэропорту Шереметьево
//В мире
Полуторамесячный ребенок скончался борту самолета, летевшего из Бишкека в Стамбул
//Общество
Сибирские леса не нужно тушить, лучше их сжечь и продать китайцам, считает скандальная журналистка
//В мире
Против спикера Рады возбудили уголовное дело после конфликта с Зеленским
//Общество
При обрушении перекрытий в здании в центре Москвы пострадал пожарный
//В мире
//В мире
Названа зарплата Владимира Зеленского на посту президента Украины
//В мире
Мадуро ради мира в Венесуэле готов говорить "даже с дьяволом"
//Общество
"Пожары в Сибири - это ни что иное, как поджоги", считает известный журналист Андрей Караулов
//Криминал
//В мире
Получивших российские паспорта украинцев начали вызывать на допросы
Все авторы >>