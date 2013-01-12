В США ученые предупредили сограждан об изменении климата на территории страны

В США ученые предупредили сограждан об изменении климата в стране, речь идет о значительном потеплении и, как следствие, повышении уровня воды в океане, что может коснуться, в частности, жителей Тампа, Майами и Нью-Йорка.

Исследование, проведенное учеными США, самое масштабное в этой области за последние 4 года, доклад о его результатах занимает свыше одной тысячи страниц и открыт для общественного обсуждения, пишут Интернет-СМИ со ссылкой на СМИ США.

Климатологи уверены, что в 2013г. экстремально высокие температуры в разных районах США будут отмечаться гораздо чаще, а, с первого взгляда, незначительное повышение температуры воздуха только на один градус Цельсия может привести к увеличению на одну тысячу в год количества скоропостижных смертей.