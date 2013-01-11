Рядом с Землей 15 февраля пролетит крупный астероид

Астрофизики уточнили параметры траектории сорокаметрового астероида 2012 DA14, который 15 февраля приблизится к Земле, по новым данным астероид пролетит на 800 километров ближе к нашей планете, чем считалось ранее. Путь астероида ляжет в 27 тыс км. от Земли, это сделает его доступным для наблюдений с малыми биноклями.

Небесное тело под названием 2012 DA14 - сближающийся с Землёй астероид, открытый в 2012 году, квазиспутник Земли.

Масса астероида 2012 DA14, который уже приближается к Земле, 120000 тонн.