Рядом с Землей 15 февраля пролетит крупный астероид
11 января 2013, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
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11 января 2013, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
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