Космический зонд Cassini обнаружил на поверхности Титана льдины
11 января 2013, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]
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11 января 2013, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]
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Источник: Евросоюз обсудит с РФ и Украиной десятилетний контракт на транзит газа
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