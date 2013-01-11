Космический зонд Cassini обнаружил на поверхности Титана льдины: на поверхности озер и морей спутника Сатурна плавают большие льдины из замерзших углеводородов, открытие сделано учеными из Корнельского университета, США.

На Титане, как и на Земле, существует вещество в жидкой фазе, это, в основном метан и этан, жидкие газы наполняют собой огромные озера, наполняемые углеводородными дождями и реками, одна из которых была недавно открыта зондом Cassini.

Теперь, исследовав данные, полученные с космического зонда, ученые установили, что в зимний период водоемы Титана покрываются льдами, пишут Интернет-СМИ.