"Конец света", прогнозируемый на 2036 год, отменяется

Астероид Апофис размером диаметра в 325 метров, представляющий для Земли главную опасность, не столкнется с нашей планетой в 2036-м году, уверены специалисты лаборатории реактивного движения NASA, США.

Ученые изучили траекторию полета Апофиса и его физические параметры во время его пролета 9 января на расстоянии

"Шансы, что столкновение произойдет, составляют теперь менее одного на миллион", - заявил СМИ Дон Йеоманс, руководитель подразделения лаборатории NASA по исследованию объектов, сближающихся с Землей.

Астероидная опасность Апофиса в 2009 году, по мнению ученых, составляла 2,7%, тогда, четыре года назад, столкновения Апофиса с Землей не произошло.