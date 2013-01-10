Чешские ученые уверены, что обладателям карих глаз доверяют больше всего

Чешские ученые из Карлова университета выяснили в ходе эксперимента, что обладатели карих глаз чаще вызывают доверие у других людей с первого взгляда, чем обладатели глаз любых других цветов.

В ходе эксперимента, как пишут Интернет-СМИ, доверие выразили кареглазым более 60% испытуемых.