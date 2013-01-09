Астероид Апофис вернется к Земле через 16 лет и пролетит в 400 раз ближе

Сегодня Апофис, считающийся самым опасным для Земли астероидом, пролетел на расстоянии 14,46 млн км от нашей планеты, по прогнозу ученых, Апофис вернется к Земле через 16 лет, что не так уж и много.

Астрономы прогнозируют, что в следующий раз Апофис пролетит на расстоянии от Земли в 400 раз ближе, чем сегодня, 9-го января. В 2029-м году Апофис пролетит в 36 тысячах километров от Земли, на этой орбите находится очень много стационарных спутников.

И если Апофис и не столкнется со спутниками, то, в любом случае, столь близкий и стремительный "визит" астероида весом более миллиона тонн, вызовет возмущение магнитного поля Земли.

АН напоминают, что астероид Апофис из-за потенциальной угрозы, которую он несет Земле, назван по имени древнеегипетского бога мрака и разрушения.