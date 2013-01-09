Астероид Апофис прошел на минимальном расстоянии от Земли

На минимальной за ближайшие годы дистанции от Земли пролетел астероид "Апофис" — расстояние составило 14,5 миллионов километров. Это немного меньше, чем одна десятая расстояния от Земли до Солнца.

Европейские ученые смогли изучить астероид, который может, пусть и с небольшой вероятностью, столкнуться с землей в 2029 и 2036 годах. Оказалось, что "Апофис" больше, чем считалось раньше. Предполагалось, что его размеры — 270 плюс-минус 60 метров, а по новым данным — 325 плюс-минус 15 метров.

Ранее «АН» сообщали: Гигантский астероид Апофис (Apophis) приблизится сегодня, 9 января, к нашей планете на расстояние почти в 14,5 миллионов километров. Апофис ученые называют самой серьезной космической угрозой столетия.