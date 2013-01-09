Добровольцев ждут поселения Марса

Некоммерческая организация Mars One, которая базируется в Нидерландах, уже к 2023 году планирует доставить первого астронавта на Красную планету. Вчера объявлены начальные требования к кандидатам.

Подать заявку на участие в проекте может любой человек в возрасте от 18 лет и старше. Главные критерии отбора – интеллект, хорошее психическое и физическое здоровье, а также преданность проекту, поскольку до его начала космонавтам надо будет тренироваться в течение восьми лет на Земле. Отбор по всему миру начнется позже в этом году и будет осуществляться в режиме телевизионного реалити-шоу, сообщает astronews.ru.



С 2016 по 2021 год к Красной планете будут запущены несколько миссий с роботами, которые будут заниматься строительством пригодных для жизни домов для будущих переселенцев. Будет ли в дальнейшем осуществляться возврат на Землю – не сообщается.