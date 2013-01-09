К Земле сегодня приблизится самый опасный астероид столетия - Апофис

Гигантский астероид Апофис (Apophis) приблизится сегодня, 9 января, к нашей планете на расстояние почти в 14,5 миллионов километров. Апофис ученые называют самой серьезной космической угрозой столетия.

В апреле 2029 года, по подсчетам ученых, это 300-метровое небесное тело пролетит всего в 36 тысячах километров от Земли, то есть на высоте орбит геостационарных спутников. По меркам Вселенной и 14,5 миллионов километров - это не так уж и много. В настоящее время за астероидом наблюдают с помощью телескопов. В 2036 году Апофис, если изменит орбиту, уже может врезаться в нашу планету.

Астероид Апофис (Apophis) назвали именем древнеегипетского бога-разрушителя, который живет в подземном мире и пытается уничтожить Солнце.