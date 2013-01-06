Для космонавтов создан шлем виртуальной реальности

Институт медико-биологических проблем РАН создал аппаратно-программный комплекс виртуальной реальности для обучения космонавтов ключевым операциям по высадке на другую планету.

Его компактную версию в виде шлема предлагается использовать во время длительного пребывания космонавтов на Международной космической станции, рассказал директор института Игорь Ушаков.



«В комплексе учтены параметры планеты, погодные, географические, сезонные, временные условия, модели предполагаемой космической техники — спускаемого аппарата, роботизированного марсохода. Предусмотрена отработка внештатных ситуаций: аварии и пылевой бури. Комплекс получил высокую оценку от космонавтов, которые побывали у нас на стенде», — сказал Ушаков, сообщает gazeta.ru.

Для экипажа Международной космической станции создан компактный вариант тренажера — шлем виртуальной реальности.



«Мы надеемся, что во время годового полета космонавты будут использовать компактный тренажер, что позволит приблизить полет к моделированию межпланетного перелета», — рассказал директор института.

С помощью шлема виртуальной реальности космонавты, например, смогут отрабатывать посадку на Марс, управление марсианским ровером.



Кроме того, подобный комплекс пригодится и с точки зрения психологической поддержки космонавтов, особенно во время годового полета, поскольку в виртуальную реальность можно будет загрузить вид дома и дачи космонавтов, сообщил Ушаков.

«Космонавт сможет во время орбитального полета оказаться на рыбалке или в кругу семьи», — добавил глава института.