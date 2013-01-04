Когда приходит старость? Ученые узнали

Проведя исследование, ученые из США выяснили, что с годами в человеческом мозге прекращается выработка особого вещества – миелина, являющегося важнейшим компонентом для выработки нервных волокон. Начало этого процесса и называют старением.

Уменьшение миелина приводит к постепенному ухудшению двигательных и когнитивных механизмов в человеческом организме.

Для того, чтобы определить возраст, когда именно происходят такие изменения в человеческом мозге, ученые отобрали группу людей в возрасте от 23 до 80 лет, которые выполняли несложные двигательные действия.

Сопоставив скорости, с которыми исследуемая группа выполняла движения, а также количество миелина в их организмах, ученые пришли к выводу, что пик активности организма и количества миелина в организме человека приходится на 39-летний возраст - именно с этого возраста и начинается старение, утверждают ученые.