Ученые из США: На Земле найден древнейший метеорит

На Земле найден древний метеорит, прилетевший, по предварительному заключению ученых, на нашу планету с Марса, открытие сделано специалистами из Университета Нью-Мексико, возраст метеорита 2,1 млрд лет.

Древнейший метеорит, найденный на Земле, уже получит название - NWA 7034, его вес - 320 граммов, камень найден бедуинами на территории Марокко в пустыне Сахаре и продан американскому научному центру.

Метеорит, найденный в Сахаре, по составу похож на образцы почвы, добытыми марсоходом "Кьюриосити" на поверхности Марса.