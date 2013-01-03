Телескоп показал астрономам формирование новой звезды

С помощью радиотелескопа ALMA ученым удалось проследить за формированием в созвездии Волка звезды HD 142527 и одновременно за формированием окружающих ее планет. Теперь ученые выяснили, каким образом материя протопланетного диска «переходит» к звезде.

И это несмотря на то, что их разделяет огромное расстояние.

Исследователей давно интересует, как звезда продолжает набирать вес после своего "рождения", и этот процесс является своеобразной научной загадкой.

Группа астрофизиков под руководством Саймона Касассуса из университета Чили в Сантьяго нашла ответ на этот вопрос, изучив молодую звезду, расположенную на расстоянии в 450 световых лет от Земли, при помощи еще строящегося радиотелескопа ALMA.

Потоки формируются благодаря гравитационному действию двух планет-гигантов, масса которых в несколько раз превышает массу Юпитера. Самих планет из-за пелены газа астрономам рассмотреть не удалось, но их существование предсказывается поведением окружающего вещества.

Большая часть привлекаемого планетами вещества не задерживается рядом с ними, а устремляется к центру системы и падает на поверхность звезды. Таким образом, планеты-гиганты в системе HD 142527 служат мостиками, по которым вещество из периферии попадает в центр, сообщает lenta.ru.

Согласно общепринятой модели, образование в протопланетном диске зачатков планет делит его на внутреннюю и периферийную части. Между этими частями образуется расчищенный промежуток, практически лишенный межпланетного вещества. Считается, что его образование лишает звезду подпитки новой массой.

Наблюдения при помощи телескопа ALMA показали, что перенос вещества через расчищенную зону происходит при помощи самих планет. Кроме того, в этой зоне достаточно много межпланетного газа, в основном - монооксида углерода CO.