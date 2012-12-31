О том как и почему Солнце разочаровало ученых, сообщил сотрудник Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачев. По данным астрофизиков, в нынешнем солнечном цикле активность светила приблизилась к так называемому "минимуму Дальтона".

Богачев пояснил, что "солнечная активность традиционно измеряется по числу Вольфа". Оно зависит от числа пятен на диске Солнца и количества их групп. Число Вольфа фиксируется с 1750-х годов. В середине XIX века было установлено, что он меняется с периодом в 11 лет, а всего с начала наблюдений зарегистрировано 23 таких цикла.

Ученый сообщил, что сейчас 24-й солнечный цикл. Сергей Богачев пояснил, что если в этом цикле "количество пятен не превысит нынешних значений, это будет означать, что он станет самым "спокойным" со времен минимума Дальтона".

В настоящее время число Вольфа составляет около 60-65, тогда как в максимуме предыдущего цикла оно равнялось 125-150, а в середине XX в. достигало 250. Когда был зафиксирован минимум Дальтона (период с 1790 по 1830 гг.), число Вольфа составляло 62-63, передает РИА Новости.

По словам Богачева, некоторые ученые еще надеются, что 2013 год все же станет годом настоящего солнечного максимума. Но никаких разумных оснований для этого не осталось. По его мнению, очевидно, что специалистов в ближайшие год-два ждет общее научное признание того, что Солнце прошло через самый низкий цикл за последние 200 лет.

Ученый говорит, что низкая активность Солнца сама по себе интересна, так как активное Солнце ученые хорошо изучили, а неактивное им пока мало известно. По его словам, предстоят споры о том, почему оно стало неактивным - это какой-то сбой, или же относительно нормальный для Солнца цикл, просто с низкой амплитудой.