Экипаж Международной космической станции ( МКС ) встретит Новый год 15 раз, празднование начнется 31 декабря в 16:50 по московскому времени, когда станция будет пролетать над территорией Новой Зеландии.

Заключительный, 15-й раз отметить приход 2013 года космонавты смогут в 14:29 по московскому времени 1 января, когда МКС будет находиться над Тихим океаном.

Всего шестеро космонавтов: трое россиян – Роман Романенко, Евгений Тарелкин, Олег Новицкий, двое астронавтов из НАСА – Томас Машбёрн и Кевин Форд, и Крис Хадфилд – представитель Космического агентства Канады, - сейчас несут вахту на МКС.