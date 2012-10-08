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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Наука

Частный космический грузовик Dragon успешно вышел на орбиту

, 07:11 [ «Аргументы Недели» ]

Частный космический грузовик Dragon, запущенный в  04.35 мск с космодрома на мысе Канаверал, успешно отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, вышел на промежуточную орбиту и раскрыл солнечные батареи.

 "Мы оказались точно там, где должны быть на этой стадии полета. Конечно, нам предстоит еще много работы во время сближения корабля с МКС, но запуск был несомненным успехом", - сказал основатель компании SpaceX Элон Маск (Elon Musk), где были созданы и ракета, и корабль, сообщает ria.ru.


Через два с половиной часа после старта на корабле должна заработать навигационная система, необходимая для сближения с МКС и стыковки со станцией.


Сближение и стыковка корабля с МКС запланированы примерно через 53 часа после старта корабля - 10 октября, около 15.30 мск. Dragon будет пристыкован к модулю Harmony с помощью 17-метрового манипулятора Canadarm, которым будут управлять астронавты Акихико Хошиде и Санита Уильямс.


Первый коммерческий рейс к МКС частного корабля, разработанного американской компанией SpaceX. Dragon доставит на станцию около 450 килограммов груза - питание и одежду для экипажа, оборудование для научных экспериментов и обслуживания систем станции.


Это третий полет первого в истории частного космического корабля, созданного компанией SpaceX. Он станет первым из 12 рейсов, предусмотренных так называемым CRS-контрактом (Commercial Resupply Services), заключенным SpaceX и НАСА в декабре 2008 года. Общая стоимость контракта составляет 1,6 миллиарда долларов.

НС

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