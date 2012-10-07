Через тысячелетие человека будет не узнать (ФОТО)

//Наука

7 октября 2012, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Через тысячу лет в результате эволюции строение тела человека существенно изменится и своей внешностью он будет заметно отличаться от наших современников, считают эксперты по анатомии.

Как считают специалисты, средний рост человека будущего составит от 1,83 до 2,13 метра. Объясняется это просто: развитием медицины и улучшением питания.



Изменится и пищеварительный тракт наших потомков. Более короткий кишечник будет всасывать меньше жиров и сахарозы, что станет естественной защитой от набора веса, утверждает лондонский дантист Филип Стеммер. По его мнению, уменьшиться может количество зубов /мягкая еда требует меньше пережевывания/ и размер рта. Считается также, что в случае продолжения снижения мужской плодовитости половые железы сильной половины человечества сократятся.



Как полагают специалисты, у наших потомков руки и пальцы будут "кардинально удлиняться". При этом увеличится число их нервных окончаний "вследствие более частого использования устройств, требующих сложной координации рук и глаз". Последние тоже увеличатся, чтобы компенсировать уменьшение размеров рта: "основой коммуникации станут выражение лица и движения глаз".









В то же время объем головного мозга человека сократится, прогнозируют эксперты, так как "большей частью работы по запоминанию и обдумыванию займутся компьютеры".



