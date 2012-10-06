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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Наука

Dragon полетит к МКС

, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

russkoeradio.fm
russkoeradio.fm

Космический корабль Dragon американской компании Space Exploration Technologies (SpaceX) отправится в первый коммерческий полет к Международной космической станции (МКС).

Об этом объявило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Старт корабля назначен на 7 октября, на 20:35 по времени Восточного побережья США (04:35 по Москве 8 октября) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Для вывода аппарата на орбиту будет использована ракета-носитель Falcon 9. Стыковка капсулы с МКС, которую с помощью руки-манипулятора станции проведет японский астронавт Акихико Хошиде, запланирована на 10 октября.

Dragon должен доставить на орбитальную станцию около 450 килограммов груза - одежду и продовольствие для космонавтов, а также оборудование и материалы для проведения 166 научных экспериментов. Возвращение капсулы на Землю запланировано на конец октября. Dragon "приводнится" в Тихом океане недалеко от побережья Калифорнии. Он привезет с собой результаты научных исследований, а также почти 230 кг деталей оборудования станции.

ИЧ

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