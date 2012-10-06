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6 октября 2012, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

Бактерии способны производить золото из токсина – страшно ядовитого жидкого хлорида золота.

Американские ученые Казем Кашефи и Адам Браун из Университета штата Мичиган создали условия, аналогичные природным, в которых происходит образование чистого золота.

Исследователи обнаружили у бактерий вида Cupriavidus metallidurans способность размножаться и расти прямо в токсичном концентрированном растворе хлорида золота. «То, что мы делаем - это микробная алхимия, превращение ничего не стоящих материалов в драгоценный металл», - заявил Кашефи.

Имитируя процесс, происходящий в природе, бактерии трансформировали токсины в золотой самородок прямо на глазах у изумленной публики, пишет портал argumentiru.com. Ученые специально для демонстрации своего открытия создали портативную лабораторию, в которой бактерии производят золото в прозрачном стеклянном биореакторе.

Инсталляцию сопровождает серия снимков, сделанных электронным микроскопом, показывающих формирование микрочастиц золота.

Работа Каземи Кашефи и Адама Браун была представлена на выставке Prix Ars Electronica и награждена специальным дипломом за креативность на стыке наук.