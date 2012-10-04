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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

Россия планирует повтор миссии "Фобос-Грунт"

4 октября 2012, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Российские ученые намерены повторить миссию "Фобос-Грунт". Об этом сообщил в четверг директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый. По его словам, создатели первого аппарата, который был потерян в прошлом году при неудачном запуске, проанализировали ошибки и пришли к выводу, что на аппарате было слишком много новых элементов, не отработанных в полете.

Зеленый также сообщил, что проект "Фобос-Грунт" планируется повторить в районе 2020-2021 года, передал "Маяк".

"АРУ" писали, что часть технологий российские ученые апробируют в 2016-ом, во время совместной с Европейским космическим агентством "ЭкзоМарс" экспедиции к Красной планете.

"АН" писали, то сегодня, что американский марсоход Curiosity зарегистрировался на геолокационном сервисе Foursquare и сделал первый чек-ин на Марсе. 

ЛБ

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