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//Наука

Можно снова услышать позывные первого искусственного спутника Земли

4 октября 2012, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Среди радиолюбителей России и Казахстана существует традиция проведения радиоэкспедиций на космодром Байконур в канун знаменательных событий и юбилеев космической истории, сообщает Роскосмос.
 
В апреле 2011 года в честь 50-летия полета в космос Ю.А. Гагарина состоялась радиоэкспедиция, в ходе которой  было проведено более 20 тысяч радиосвязей с радиолюбителями всего мира российскими позывными сигналами: R50KEDR (Кедр), R50SK (Сергей Королев) и R50YG (Юрий Гагарин), а также казахстанским позывным UP50S.
 
4 октября текущего года на Байконуре начала работу очередная радио-экспедиция, которая посвящена 55-летию запуска первого искусственного спутника Земли.  Для работы в эфире радиоэкспедицией будет использован российский позывной сигнал первого искусственного спутника Земли R55SAT (Россия-55-Спутник).
 
Радиоэкспедиция планирует работать постоянно на протяжении четырех дней, а затем, сигналы будут посылаться в эфир периодически в течение трех месяцев.
ЕП

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