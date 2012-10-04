Можно снова услышать позывные первого искусственного спутника Земли

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4 октября 2012, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Среди радиолюбителей России и Казахстана существует традиция проведения радиоэкспедиций на космодром Байконур в канун знаменательных событий и юбилеев космической истории, сообщает Роскосмос.

В апреле 2011 года в честь 50-летия полета в космос Ю.А. Гагарина состоялась радиоэкспедиция , в ходе которой было проведено более 20 тысяч радиосвязей с радиолюбителями всего мира российскими позывными сигналами: R50KEDR (Кедр), R50SK (Сергей Королев) и R50YG (Юрий Гагарин), а также казахстанским позывным UP50S.

Радиоэкспедиция планирует работать постоянно на протяжении четырех дней, а затем, сигналы будут посылаться в эфир периодически в течение трех месяцев.