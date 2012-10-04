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//Наука

Марсоход Curiosity зачекинился на Марсе

4 октября 2012, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта guardian.co.uk
Фото с сайта guardian.co.uk

Американский марсоход Curiosity зарегистрировался на геолокационном сервисе Foursquare и сделал первый чек-ин на Марсе. Об этом говорится в сообщении Лаборатории реактивного движения NASA.

Марсоход продолжит отмечать ключевые точки своего путешествия, размещая фотографии и заметки, переда "Маяк".

"АН" писали, что марсоход Curiosity совершил посадку на поверхность Марса 6 августа, во время начала марсианской весны. Место посадки, получившее имя писателя-фантаста Рэя Брэдбери, находится в южном полушарии красной планеты, на 4,5 градусе южной широты.

В день посадки среди пользователей соцсетей были популярны шутки о том, что НАСА "вплотную приблизилось к званию "мэра Марса" на Foursquare", отмечает "АРУ".

ЛБ

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