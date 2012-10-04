В Петербурге празднуют 55-летие начала космической эры

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4 октября 2012, 11:14 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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4 октября 1957 года с космодрома Байконур был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, что ознаменовало собой начало космической эры. Сегодня в России отмечают 55-летие этого значимого события.



В честь юбилея Президент РФ Владимир Путин отправил специальную телеграмму в адрес руководителя Роскосмоса В.А. Поповкина, в которой поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с памятной датой.



«Вы по праву можете гордиться целой плеядой выдающихся учёных, конструкторов, инженеров, специалистов. Их творческим трудом и талантом создавался мощный потенциал отечественной ракетно-космической отрасли, писалась славная летопись наших побед в сфере освоения околоземного пространства», - отметил Путин, - «Безусловно, одной из самых ярких, незабываемых её страниц стал стал запуск 4 октября 1957 года первого искусственного спутника земли. Это событие положило начало космической эры в истории человечества, открыло новые горизонты познания и грандиозные перспективы для научно-технического прогресса».



Большой праздник в честь запуска первого искусственного спутника Земли пройдёт сегодня в Петербурге: он будет организован в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости.



Торжественное открытие праздника состоится с участием петербургских летчиков-космонавтов: дважды Героя Советского Союза Г. М. Гречко и Героя России А. И. Борисенко. Официальный старт мероприятию будет дан в полдень.



Как сообщают в Музее истории Петербурга, в рамках праздника «Звёздный театр» представит программу по космонавтике в новейшем формате. Кроме того, мастер-класс проведёт С. П. Гарезин - председатель городского методического объединения по ракетомоделизму. С его помощью каждый желающий сможет сам сделать планер или ракету.



Главным событием праздника станет начало Международного социально-образовательного проекта «Голубь гармонии и красоты мира. 108 дней вокруг Земли», напоминающего о другом важном космическом событии — полёте Ю. А. Гагарина вокруг Земли ровно за 108 минут.



Начиная с Петербурга, в городах России и других стран мира будет организована серия акций, в ходе которых можно будет оставить своё послание человечеству на бумажных голубях.



«Цель проекта - объединить жителей Земли в стремлении сохранить нашу планету: призвать к бережному отношению к природе Земли, привлечь внимание к её экологическому состоянию, напомнить о необходимости мирного сосуществования всех людей на планете», - поясняют организаторы, - «Также одной из целей проекта является повышение интереса к космической науке и профессии космонавта».



Кульминацией «космического» праздника в Петербурге станет выпуск на Соборной площади Петропавловской крепости 108 белых почтовых голубей.