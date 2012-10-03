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//Наука

Ученые выяснили, как на спутнике Сатурна Титане меняются времена года

3 октября 2012, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

astronet.ru
astronet.ru

На европейском конгрессе планетарных наук в Мадриде доктор Афина Костенис из Парижской обсерватории Медоне прочитала доклад, посвященный смене времен года на далеком спутнике Сатурна – Титане.

Астроном проанализировала все данные, собранные за все годы наблюдений за Титаном, полученные также и с космических аппаратов - Вояджера 1, инфракрасной космической обсерватории и Кассини, и выяснила, что на Титане меняются сезоны, которые длятся до 7,5 земных лет.

Причиной смены времен года на спутнике Сатурна, как и на Земле, является солнечное излучение.Солнце служит основным источником энергии на Титане, и нагревает его атмосферу. Наклон оси Титана – около 27 градусов, что делает его похожим на Землю, поэтому солнечный свет достигает разных областей спутника Сатурна с разной интенсивностью. Это вызывает различные процессы в атмосфере планеты. Общая продолжительность «титанского года» равна в среднем 29,5 земных лет - за это время Сатурн как раз оборачивается вокруг Солнца, летя по гигантской орбите, сообщает портал Аргументыру.com.

В докладе Афины Костенис говорится: «Мы видим различия в температуре воздуха, химического состава и циркуляции атмосферы, особенно на полюсах. Например, видно, как образуются углеводородные озера вокруг северной полярной области зимой из-за низких температур и конденсата. Кроме того, слой дымки, окружающий Титан на северном полюсе, значительно снижается во время равноденствия из-за атмосферной циркуляции. Все это очень удивительно, потому что мы не ожидали обнаружить столь быстрые изменения, особенно в нижних слоях атмосферы».

ИЧ

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